Muğla'da Bodrum Belediyesi, kuraklığa çözüm olarak deniz suyunu içme ve kullanma suyuna dönüştüren, güneş ve rüzgâr enerjisiyle çalışan yüzer arıtma sistemi kurdu. Sişstem, Türkiye’de ve dünyada ilk kez uygulandı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, Blue Hybrid Solutions iş birliği ile hayata geçirilen “Yenilikçi Yüzer Deniz Suyu Arıtma Platformu” tanıtıldı.

Türkiye’de ve dünyada ilk kez uygulanan bu sistem, yılda 7 bin ton su tasarrufu ve 500 ton karbon emisyonu azaltımı hedeflerken, günlük 20 ton temiz kullanma suyu üretecek.

Platformun enerji ihtiyacı tamamen güneş panelleri ve 2 rüzgar türbiniyle karşılanırken, arıtılan su, gıda taşımaya uygun bir hortumla karada bulunan 20 tonluk depoya aktarılıyor. Burada depolanan su, park ve refüj sulamalarında, acil durumlarda ve gerektiğinde vatandaşların kullanımına sunulacak. Sürdürebilir su yönetiminde yenilikçi bir adım olan bu projeyle kullanma suyu üretiminin yanı sıra yıllık yaklaşık 500 ton karbon emisyonu azaltımı ile 7 bin ton su tasarrufu sağlanacak.

Vatandaşların suya eşit ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla değişen koşullara uyumlu ve yenilikçi projeler hayata geçiren Bodrum Belediyesi, gerçekleştirdiği bu yatırımla yalnızca yerelde değil, ulusal ölçekte de yenilenebilir enerji ve su yönetimi uygulamalarına örnek teşkil edecek.

Kuraklık, sıcaklık, nemli hava, bölgemizde yanan ormanlar suya erişimi günden güne azalan insanlarımız ve bu problemin çözümünde yer alan yerel yönetimler olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Mimar Tamer Mandalinci, sorunun değil, çözümün bir parçası olmak için hem Bodrum Belediyesi, hem Muğla Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bizler de vatandaşımızın yaşamış olduğu su sıkıntısına yerelden çözüm üretebilmek adına bu sistemin hayata geçirilmesini uygun gördük. 25 gündür çalışan sistemimizin her bölümden almış olduğumuz numuneler şu anda sistemin son derece güzel, son derece verimli ve doğaya zarar vermeden çalıştığını gösteriyor. Sistemin, tam bağımsız bir şekilde tamamen yenilebilir enerji kaynaklarıyla yani güneş panelleri ve rüzgar enerjisiyle çalıştığını belirtmek isterim” açıklamasında bulundu.