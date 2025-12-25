İstanbul'da özel gereksinimli bireylerin gelişimine destek veren Maltepe Belediyesi, Üreten Engelliler Merkezi'nde yaklaşan yılbaşı öncesi kutlama düzenledi. Kutlamaya Maltepe Belediye Başkanı mimar Esin Köymen de katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için yılbaşı kutlaması düzenledi. Feyzullah Mahallesi Ayerdem Sokak'ta bulunan Üreten Engelliler Merkezi'nde yapılan kutlamaya Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve Maltepe Belediyesi Kent Konseyi yönetimi de katıldı.

Yeni yıl temalı süslemelerle ve rengarenk ışıklarla donatılan merkezdeki programda, Feyzullah Mahallesi Evi'ndeki atölyelerde ücretsiz erbane eğitimi alan kursiyerler sahne aldı.

Başkan Köymen, merkezde eğitim alan kursiyerler ve aileleri ile sohbet ederek atölyelerde ürettikleri el sanatları ürünleriyle ilgili bilgi aldı. Köymen, kursiyerleri ve ailelerini ürettikleri eserlerden dolayı tebrik edip yaklaşan yeni yıllarını kutladı.