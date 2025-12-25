İzmir'de Bornova Kent Konseyi Engelli Hakları Çalışma Grubu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi ziyaret ederek Engelli Politikaları Çalıştayı Sonuç Bülteni'ni sundu. Ziyarette engelli bireylerin Bornova'da yaşadığı sorunlar ve talepler ele alındı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüç, Bornova Engelli Politikaları Çalıştayı Sonuç Bülteni'ni Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye sundu. Bülten, Bornova'da engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı şekilde ortaya koydu.

Görüşmede; erişilebilirlik, kamusal alanların düzenlenmesi, ulaşım, sosyal hayata katılım ve istihdam gibi başlıklarda Bornova ölçeğinde yaşanan sorunlar ele alındı. Engelli bireylerin ve ailelerinin talepleri doğrudan paylaşılarak, yerel yönetim-sivil toplum işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüç, çalıştay sürecine destek veren Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek, 'Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran politikalar ancak katılımcı ve samimi bir yerel yönetim anlayışıyla mümkün olur. Sayın Başkan'ın bu konudaki yaklaşımı bizler için çok kıymetli' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmenin belediyenin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. 'Engelsiz bir kent, ancak birlikte üretilen politikalarla mümkündür. Kent Konseyimizle ve Engelli Hakları Çalışma Grubumuzla her alanda işbirliği içinde çalışarak, Bornova'da engelleri tek tek ortadan kaldıracağız' diyen Eşki, çalıştay sonuçlarının yol gösterici olacağını ifade etti.

Ziyaret, Bornova'da engelli haklarına yönelik atılacak yeni adımların ve ortak projelerin habercisi olurken, yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki güçlü diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koydu.