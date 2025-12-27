Maltepe Üniversitesi MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, 2025-2026 Güz Döneminde öğrencilerle buluşan Halkla İlişkiler Kampanyaları ve Reklamcılığa Giriş derslerinin uygulama saatlerine yönelik olarak hazırladığı Hit'te Marka, Markada Hit Akademi ve Sektör Atölyesinde öğrencilerini profesyonel iş dünyasının önde gelen iletişim uzmanlarıyla biraraya getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Açılış konuşması, IPRA- International Public Relations Association Başkanı Esther Cobbah tarafından yapılan atölye; PR, Halkla İlişkilerde yapay zekâ, ulus markalama, itibar yönetimi, ulusal ve uluslararası platformda marka iletişimi stratejileri, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik iletişimi ve reklam uygulamalarına dair bilgi ve deneyim kazanılması amacıyla hazırlandı. Öğrenciler, 11 haftalık atölye boyunca sektör profesyonelleriyle birlikte birçok markanın iletişim stratejilerini analiz etme şansı yakaladı ve örnek vakalar üzerinden çözüm üretme becerilerini geliştirerek deneyim kazandı. Yeni nesil PR ekseninde Terminal Kadıköy teknik gezisini de içeren atölyenin danışmanlığını Prof. Dr. Gürdal Ülger üstlendi.

Bir haftasında Sarıyer Mehmet Şam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrenci ve öğretmenlerinin de misafir olduğu atölyeye farklı lisans alanlarında eğitim alan öğrencilerin da katılım göstermesi, iletişim temelli mesleklerin her devrin mesleği olacağının da bir göstergesiydi.

Atölye, 25 Aralık Perşembe günü MAU Rektörlük Senato Odasında düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.