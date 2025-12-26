Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik düzenlenen terör saldırısına Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sert tepki geldi. Açıklamalarda, saldırının bölgesel barışı hedef alan açık bir provokasyon olduğu vurgulanırken, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi ve Suriye'nin yanında olduğu vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Suriye'nin Humus vilayetinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı gerçekleştirildi. Humus'un Vadi ez-Zeheb bölgesinde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde bombalar patladı. 5 sivil hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırı Türkiye tarafından güçlü ifadelerle kınandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının insanlık dışı olduğu belirtilerek hayatını kaybedenler için başsağlığı dilekleri iletildi. Açıklamada, ibadet mekânlarını ve masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırının, Suriye'deki barış ve istikrar ortamını bozmayı amaçlayan açık bir provokasyon olduğu ifade edildi. Türkiye'nin, kimden gelirse gelsin ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın insan hayatını hedef alan her türlü terör eylemine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

İLETİŞİM: KABUL EDİLEMEZ

Bu arada Konuya ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, 'Bu insanlık dışı eylemi en güçlü biçimde kınıyoruz' dedi. İbadet mekânlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Duran, saldırının bölgenin huzurunu ve ortak geleceğini hedef aldığını ifade etti.

https://twitter.com/burhanduran/status/2004566670853931096

İletişim Başkanı Duran açıklamasında, 'Bu tür eylemler asla amacına ulaşamayacak; tam tersine bölgemizin dayanışma iradesini ve adalet arayışını daha da güçlendirecektir' değerlendirmesinde bulundu.