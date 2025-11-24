İstanbul Maltepe Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda sıfır atık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, 300 konut ve üzeri sitelerin yöneticileri katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, 'sıfır atık yönetimi' konusunda kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda özellikle atık pillerin, elektronik atıkların ve bitkisel atık yağların doğru şekilde toplanmasının önemine dikkat çekildi. Hane sayısı yüksek sitelerde atık yönetiminin kritik bir rol oynadığını vurgulayan uzmanlar, site yöneticilerine uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı şekilde aktardı.

Seminerde; artan nüfus, kentleşme oranı, doğal kaynakların sınırlılığı ve kentlerin hızla büyüyen atık yükü gibi başlıklar ele alındı. 2035 hedefleri kapsamında, günümüzde yüzde 36 seviyesinde bulunan geri dönüşüm oranının yüzde 60'a çıkarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Proje ile israfın önlenmesi, atık maddelerin doğru ve verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüm yoluyla ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen toplantı, Maltepe'de sıfır atık bilincinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.