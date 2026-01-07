Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ tarafından gerçekleştirilen İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi yatırımıyla Gümüşhane'nin su altyapısının güçlendirileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Gümüşhane, günlük 25 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip yeni İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi ile geleceğe güvenle bakıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yatırımın toplam maliyetinin 1,4 milyar TL olduğunu açıklarken, DSİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 29 kilometrelik isale hattı ile su, güvenli bir şekilde depolara ulaştırılacağı ve yatırım sayesinde 54 bin 143 vatandaş, temiz, güvenli ve sürdürülebilir içme suyuna kavuşacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, projenin Gümüşhane'nin içme suyu altyapısını güçlendireceğini ve şehrin yarınlarını güvence altına alacağını belirterek, 'Hayırlı olsun' dedi.

