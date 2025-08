Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ın göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği sosyal belediyecilik anlayışı, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.MALATYA (İGFA) - Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ın göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği sosyal belediyecilik anlayışı, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Yaşlıları ziyaret etmesi ile takdir toplayan Belediye Başkanı Bayram daima yaşlılarımızın yanında olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşlara hasta bezi desteğinden, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ve gıda desteğinden, öğrencilere eğitim desteğinden, dernek ve STK’lar ile işbirliği ile okullara desteğe kadar birçok alanda hayata geçirilen sosyal projelerle Doğanşehir Belediyesi, vatandaşların hayatına doğrudan dokunuyor.

Belediye Başkanı Mehmet Bayram’ın öncülüğünde sürdürülen hizmetler, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak büyük takdir topluyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, amaçlarının sadece yol yapmak değil birçok alanda destek olmak olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra da çalışmalarımızı büyüterek sürdüreceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanında olduk, sosyal desteklerimiz ile her kesimden vatandaşımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımıza "Hasta Bezi" desteğimiz, İhtiyaç sahibi ailelerimize "Sosyal Yardım" ve "Gıda Kolisi" desteğimiz, Öğrenci kardeşlerimize "Eğitim Desteği", Dernek ve STK'lar ile işbirliği içerisinde Okullarımıza desteğimiz ve Yaşlılarımızı her zaman ziyaret ederek yanlarında olmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.