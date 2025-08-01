Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin toplumsal hayata daha aktif katılmalarını desteklemek, fikir ve projeleriyle kent yaşamına yön vermelerini sağlamak amacıyla Muğla Gençlik Meclisi’ni kuruyor.MUĞLA (İGFA) - Katılımcı demokrasi ve genç odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda oluşturulan Muğla Gençlik Meclisi, Muğla’da yaşayan gençlere kendi gelecekleri ve kentleri hakkında söz sahibi olma fırsatı sunacak.

Muğla Gençlik Meclisi; sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik alanlarda gençlerin fikirlerini ifade edebileceği, projelerini geliştirebileceği ve yerel karar alma süreçlerine katkı sunabileceği bir yapı olacak. Gençlik Meclisi’nde yer alacak gençler, belediye birimleriyle doğrudan iletişim kurarak taleplerini iletebilecek, aynı zamanda gençlik politikalarının şekillenmesinde aktif rol üstlenecek.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gençlik Meclisi’nin kuruluş süreciyle ilgili yaptığı açıklamada gençlere olan güvenini dile getirdi.

Gençlik Meclisi'nin yalnızca bir danışma organı değil, aynı zamanda bu kentin geleceğine yön verecek bir ortak akıl platformu olduğunu kaydeden Başkan Aras, "Biz gençlerin fikirlerine, enerjisine, üretkenliğine güveniyoruz. Yerel yönetimi sadece seçilmişlerin değil, kentte yaşayan herkesin, özellikle de gençlerin katılımıyla şekillendirmek istiyoruz. Katılımcılığı ve eşitliği esas alan bir yönetim anlayışıyla, gençlerimizin sosyal, kültürel ve çevresel tüm konularda söz sahibi olmasını sağlamak için bu yapıyı kuruyoruz. Muğla'nın geleceği gençlerle inşa edilecek.” diye konuştu.