Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen resim kursu, otizmli çocukların hayal gücüyle buluştuğu özel bir alan haline geldi. Kursa katılan otizmli kursiyerler, çizdikleri resimlerle yalnızca sanatseverleri değil, aynı zamanda kendilerini de keşfetmenin mutluluğunu yaşıyorlar.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve onların yeteneklerini desteklemek adına Sanat Merkezi’ndeki kurs faaliyetlerini sürdürüyor.

Eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen kurslarda, çocukların bireysel yetenekleri ön plana çıkarılarak onların sanatsal yönleri de destekleniyor.

Her birinin ayrı ayrı yeteneklere sahip olmaları ve resim olan ortak bağlarıyla bir araya geldiği otizmli kursiyerler farklı dallarda da başarılarında söz ettiriyorlar.

“ÇOCUKLARIMIZA ÇOK BÜYÜK BİR TERAPİ OLUYOR”

Otizmli bireylerin sanata olan ilgisinin her geçen gün arttığını ve kurslara katılan çocukların büyük bir mutlulukla çalışmalara katıldığını ifade eden Kurs Öğretmeni Çiğdem Malkoç, “Çocuklarımızı sanatla buluşturarak terapi şeklinde yakınlaşıyoruz. Hem velilerimiz hem de yeteneği olan çocuklarımız için çok büyük bir terapi oluyor. Bütün özel çocuğu olan ailelerimize kursumuzu öneriyorum. Öğrencilerimizden İkra Nur Özdemir bu alanda resim sergisini açtı. Yaşanması gereken anlardan bir tanesiydi. Bu hususta özel çocuklarımıza desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.