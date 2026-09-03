Uzunköprü Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yaz kursları, düzenlenen renkli sertifika töreni ve dondurma ikramıyla tamamlandı.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Yaz tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen programda minikler; resim, futbol, akıl ve zeka oyunları ile blok tabanlı robotik kodlama branşlarında eğitim aldı. Uzman eğitmenler eşliğinde yeteneklerini keşfeden öğrenciler, kurs boyunca hem el becerilerini geliştirdi hem de teknoloji ve sporla iç içe vakit geçirdi.

Kursların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edilirken, tören sonunda miniklere dondurma ikram edildi. Ailelerin ve eğitmenlerin de ortak olduğu bu neşeli dakikalar, yaz dönemine güzel bir hatıra olarak kazındı.

Çocukların hem eğlenip hem de yeni beceriler kazandığı eğitim dönemi, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ve ailelerin de katıldığı coşkulu bir kapanış programıyla taçlandırıldı.