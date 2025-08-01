Türkiye’nin en yoğun öğrenci nüfusuna sahip yükseköğretim kurumlarından biri olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 6 bin mezun verdi.BURSA (İGFA) - Akademik sezonun kapanmasıyla birlikte Temmuz ayında mezuniyet törenlerini başlatan BUÜ, mezun öğrencilerini yeni hayatlarına uğurladı.

Üniversite bünyesindeki tüm kampüslerde gerçekleştirilen törenlerde toplam 5970 öğrenci mezun oldu. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için ayrı ayrı düzenlenen törenlerde BUÜ yöneticileri de hazır bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın bizzat katıldığı törenlere mezun aileleri de büyük bir ilgi gösterdi.

ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEĞİ

Törenlerde sahneye çıkan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bir ferdi oldukları için tüm mezunlarla iftihar duyduklarını aktardı.

Üniversite yıllarının son derece kıymetli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bu yıllar her öğrenci için özeldir. Gelecekte hasretle anılacak çok sayıda hatıra olacaktır. Üniversitemizi tercih ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni hayatınızda da bugünlerde olduğu gibi başarılar kazanmanızı diliyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden alacağınız diplomanın farkını iş hayatına atıldığınız zaman hissedeceksiniz. İnşallah en güzel mevkilerde çalışır, hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı bulursunuz. Yolunuz, bahtınız açık olsun” diye konuştu.