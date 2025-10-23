Malatya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden 1246 Malatyalı deprem şehidimizin anısını yaşatmak amacıyla Beydağı Tabiat Parkı'nda oluşturulan '6 Şubat 2023 Depremi 1246 Deprem Şehidi Anısına Hatıra Ormanı'nda yenileme çalışmalarına başlıyor.

MALATYA (İGFA) - 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte, 1246 deprem şehidimizin anısına 1246 adet fidan toprakla buluşturulmuştu. Ancak, geçen süre zarfında iklim koşulları ve çevresel etkenler nedeniyle bazı fidanların kuruduğu, ayrıca 11 Nisan 2025 tarihinde yaşanan zirai don olayı sonucunda fidanların bir kısmının zarar gördüğü tespit edildi.

Bu kapsamda, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı Kasım ayı içerisinde Hatıra Ormanı'nda yenileme dikim çalışması gerçekleştirilecek.

Yenileme çalışmalarıyla birlikte kuruyan ve zarar gören fidanların yerine yeni fidanlar dikilecek, alanın bakım ve sulama işlemleri periyodik olarak sürdürülecek.

Böylece Hatıra Ormanı'nın yaşatılması ve deprem şehitlerimizin isimlerinin kalıcı bir şekilde anılması sağlanacak.