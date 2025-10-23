Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 26 Ekim Pazar günü saat 10.30'da Sekapark'ta gerçekleştirilecek 12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu'na bu yıl rekor bir katılım bekleniyor.

7'den 70'e her yaş grubundaki koşucular ve vatandaşların katılabileceği 'Cumhuriyet Koşusu'nun' startı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından verilecek. Her yıl yerli ve yabancı çok sayıda sporcuyu ağırlayan koşuya bu yıl rekor bir katılım bekleniyor. Öte yandan alanda Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamak için koşu öncesinde 102 izciyle dev Türk Bayrağı açılacak. Ayrıca yarışın tamamlanmasının ardından ödül töreni öncesi çeşitli hediyelerin verileceği bir çekiliş gerçekleştirilecek.

KATILIM İÇİN KAYITLAR ONLINE

Heyecan dolu 12. Cumhuriyet Koşusu'na katılmak isteyen yarışmacılar Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesi www.kocaeli.bel.tr üzerinden başvurularını yapabilecek. 18 yaş üstü katılımcılar kayıtlarını online olarak yapacak, 18 yaş altı katılımcılar ise yine ön kayıtlarını online olarak yaptıktan sonra, kayıt işlemlerinde istenen veli muvafakatnamesini doldurarak SEKASEM'deki Cumhuriyet Koşusu alanında bulunan görevlilere teslim edecek. Göğüs numaraları ve zamanlama çipleri 24-25 Ekim tarihleri arasında SEKASEM'den teslim alınabilecek. Ayrıca organizasyon günü yarış öncesinde alanda da numara dağıtımı gerçekleştirilecek. Başvuru süresi 25 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'a kadar devam edecek.

12. Uluslararası Kocaeli Cumhuriyet Koşusu'nda 10 km koşusu ve 3 km halk koşusu birbirinden bağımsız koşular olacak ve bu sebeple koşucuların derece ve ödüllendirilmeleri ayrı ayrı hesaplanacak. 10 km ve 3 km genel klasman kategorisinde ilk 5'e giren koşucular ile 10 km master yaş kategorilerinde ilk 3'e giren koşuculara nakdi ödül, ilk 3'e giren koşuculara ise derecesine göre; birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyası verilecek. İlk 3 dereceye giren koşucuların madalya seremonisi sırasında ödül kürsüsüne yarışma resmi tişörtü ile çıkması gerekiyor. Öte yandan yarışın tamamlanmasının ardından Sekapark'ta gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda talihlilere Kocaelispor forması, spor ayakkabı, spor çantası, eşofman takımı ve yağmurluk gibi hediyeler verilecek. Ayrıca alanda kurulacak oyun parkurlarında çocuklar eğlencenin tadını çıkaracak.