MALATYA (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, 'Meclisimiz adına bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum.

Ahirete intikal etmiş bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli öğretmenlere hayırlı ömürler diliyorum. Öğretmenlerimizin bizim üzerinde emekleri çok' dedi.

Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan'ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ağırlıklı olarak imar konularının görüşüldüğü toplantıda, gündem maddelerinin bir kısmı kabul edilirken bir kısmı da İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan kiralama ile ilgili teklif de oylanarak kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 300 dekar alan fide, fidan ve rolü çim üretimi amacıyla kiralandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 5 yıllığına kiralanan alanda fide, fidan ve rulo çim üretimi Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantılarının V. birleşiminin ise 27 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.