ANTALYA (İGFA) - Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçmişte bilginin sınırlı ve ulaşılması güç olduğunu, bugün ise teknolojinin gelişimiyle birlikte her yıl katlanarak arttığını belirtti.

Bilgiye erişim yöntemlerinin bile uzun bir öğrenme süreci gerektirdiğini söyleyen Başkan Uysal, böyle bir çağda öğretmenliğin öneminin daha da arttığını ifade etti.

Başkan Uysal, eğitimde niteliğin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

'Eğitimde teknolojiye, yabancı dile ve matematiksel düşünceye daha çok önem vermeliyiz. Bunlar birbirini tamamlayan temel unsurlar. Robotik kodlama, yabancı dil ya da teknoloji eğitimini veremedikten sonra okul ya da üniversite sayısının bir anlamı olmaz. Matematik bilmezseniz bugünün algoritmalarını anlayamazsınız, yabancı dil bilmezseniz teknolojiye ulaşamazsınız. Bu nedenle matematik bilen, yabancı dil bilen, teknolojiyi üreten ve dünyayla konuşan bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Mücadelemiz bunun için.'

Geleceğe dair umutlu olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, kreşleri, destek eğitim ve etüt merkezleri ve meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarıyla Muratpaşa Belediyesi'nde fırsat eşitliği ve nitelikli eğitime erişim için çalıştıklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı.