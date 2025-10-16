Malatya Büyükşehir Belediyesi ve üretici iş birliği ile 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi'projesi açılışı Darende Karabayır Mahallesi'nde yapılan törenle gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından proje kapsamında; maliyeti 70 Milyon Lira olan ve 250 Mahalle ile mezrada tarımsal sulama amaçlı kullanılmak üzere 250 bin metre muhtelif çaplarda boru dağıtımı yapıldı.

Darende İlçesi Karabayır Mahallesinde düzenlenen törenekatılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Bu proje ile kırsal kalkınmayı güçlendiriyor, üretimin sürekliliğini sağlıyor, gençlerimizi yeniden tarıma yönlendirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Darende Karabayır Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi' açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KÖYLÜ DEVLET İŞBİRLİĞİ İLE ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Malatya'nın hızlı bir şekilde ayağa kalktığını ifade edenMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Malatya bir süreçten geçiyor. Büyük bir deprem yaşadık ama Malatya'mız ayağa kalkıyor. Bundan da hiç kimsenin bir şüphesi kalmadı. Biz bir yılda Malatya'yı ayağa kaldırırız demiştik bazıları inanmamıştı. Son bir yılda hakikaten iyi bir sinerji oluşturarak şehrimiz topyekün ayağa kalkıyor. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlarımızın güçlü destekleri bizim de yereldeki kurum ve kuruluşları ile iyi bir sinerji oluşturduk. O kaynakları iyi kullandık. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız özellikle deprem bölgelerine hiçbir kaynağı esirgemedi. Şehrimiz ayağa kalkıyor eskisinden daha güçlü olacak. 2026 yılında artık yollarla, peyzajla, yani üst yapı ile uğraşacağımız dönem olacak' dedi.

Türkiye'nin her tarafında ciddi bir kuraklık olduğuna dikkati çeken Başkan Er, 'Vatandaşlarımız zirai dondan etkilendi. Biz de iklim değişikliğine uyum ve kuraklıkla mücadele kapsamında sulama altyapısını güçlendirme projesi kapsamında çiftçilerimize projeler yapalım dedik. Burada da 250 mahalle ve mezrada 250 bin metrelik kapalı sulama tesisine dönüşüm projesi açılış programımızı yapıyoruz. 250 bin boru alarak çiftimizin yanında olmak istedik. Çiftçi-devlet iş birliği ile bu projeyi yürütüyoruz. Açılışı da Darende ilçemize nasip oldu' diye konuştu.

Bu arada Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlara neşter vurmaya devam ettiğini dile getiren Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise, Büyükşehir'in tüm gücüyle yanlarında olduklarını belirterek, 'Malatya Büyükşehir Belediyesi sorunlarınıza neşter vurmaya devam ediyor, devam da edecek. Bu törenin hayırlara vesile olmasını ve darısının diğer mahallelere olması dileğiyle, Allah hayırlı uğurlu eylesin' dedi.

Karabayır Sulama Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındemir; atıl durumdaki araziler sulama sahasına girerek yeşillendirildiğini belirterek, 'Bu sistem devreye girdikten sonra heyelanlar da ağaçlandırmadan dolayı durdu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle Karabayır'ın her metrekaresinde emeği var. Bu sulama sistemi köylerimizin yaşama konusunda hayati önem arz ediyor. Emeklerinize sağlık çok teşekkür ediyorum' dedi.

Karabayır Mahalle Muhtarı Hasan Altındemir ise sulama sisteminin kentlere göçleri önlediğini beliterek, bu konudaki destekten ötürü Büyükşehir'e teşekkür etti.