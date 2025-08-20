Malatya Büyükşehir Belediyesi, Konak Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde zarar gören köprü ve yol çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde depremde zarar gören köprü ve yoldaki çalışmalarını tamamlayarak bölge halkının ulaşım güvenliğini artırdı. Büyükşehir Belediyesi afet sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 6 metre genişliğindeki mevcut köprüyü daha dayanıklı ve işlevsel hale getirmek, aynı zamanda köprü geçişini daha da rahatlatmak amacıyla yaklaşık 10 metre genişliğe çıkararak hem araç hem de yaya trafiği için daha konforlu bir geçiş olanağı sağlamış oldu.

Aynı bölgede yer alan 6 metre genişliğindeki yol ise 12 metreye çıkarıldı. Yolun genişletilmesinin yanı sıra, güvenliğini artırmak amacıyla da yol güzergâhında 7 bin 400 metreküp taş duvar çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamda hem yol kenarlarında hem de eğimli arazilerde dayanıklılığı artırıcı altyapı uygulamaları hayata geçirildi.

Yapılan çalışmalarla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki ulaşım altyapısı afetlere karşı dirençli hale getirilirken, vatandaşların günlük yaşamını da güvenli ve konforlu hale getirmiş oldu.

Öte yandan mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı, ulaşımın daha güvenli bir hale geldiğini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekiplerine teşekkür etti.