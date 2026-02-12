Malatya Yeşilyurt'ta yol kontrolü sırasında jandarma ekiplerinin dikkati, vatandaşın altınlarının dolandırıcılara teslim edilmesini engelledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurdukları bir vatandaşın dolandırıcılık mağduru olmasını önledi.

Jandarma'dan alınan bilgiye göre, vatandaşın cep telefonuna kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından yönlendirme yapıldığı ve altınlarını teslim etmesi istendiği tespit edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde vatandaşın ziynet eşyalarının dolandırıcılara verilmesi engellendi.

Jandarma Genel Komutanlığı, vatandaşları uyararak 'Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya altın talep etmez. Şüpheli durumlarda 112'yi arayın' hatırlatmasında bulundu.

https://twitter.com/jandarma/status/2021882726681342270