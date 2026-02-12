Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

ANKARA (İGFA) - Giresun'un Görele ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede (43), Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' soruşturması kapsamında 10 Şubat 2026 tarihinde mahkemeye sevk edildi.

Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 2026/17 D. İş sayılı kararı ile Dede'nin tutuklanmasına karar verdi.

Söz konusu gelişme sonrasında Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, yasal çerçevede yapılan bu tedbirin, soruşturma sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması amacıyla alındığı ifade edildi.