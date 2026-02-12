Bunlar da ilginizi çekebilir

İhale kapsamında 6 kalemden oluşan toplam 98 bin 700 kilogram kimyevi gübre satın alınacak. Söz konusu gübreler, sözleşmenin imzalanmasının ardından 7 gün içerisinde Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü ambar depolarına teslim edilecek.

BURSA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, kimyevi gübre alımı için bugünkü Resmi Gazete'de ihale ilanı yayımladı. Alımın açık ihale usulüyle gerçekleştirileceği öğrenildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 6 kalemden oluşan toplam 98 bin 700 kilogram kimyevi gübre alımı için ihaleye çıkıyor. İhale 24 Şubat 2026'da yapılacak.

