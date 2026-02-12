Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 6 kalemden oluşan toplam 98 bin 700 kilogram kimyevi gübre alımı için ihaleye çıkıyor. İhale 24 Şubat 2026'da yapılacak.
BURSA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, kimyevi gübre alımı için bugünkü Resmi Gazete'de ihale ilanı yayımladı. Alımın açık ihale usulüyle gerçekleştirileceği öğrenildi.
İhale kapsamında 6 kalemden oluşan toplam 98 bin 700 kilogram kimyevi gübre satın alınacak. Söz konusu gübreler, sözleşmenin imzalanmasının ardından 7 gün içerisinde Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü ambar depolarına teslim edilecek.
İhale, 24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İdari Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.