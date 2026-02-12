Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak ilk toplantısına başkanlık etti. Bakan Gürlek, yargıda liyakat, ehliyet ve şeffaflığı esas alan bir anlayışı sürdüreceklerini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla ilk toplantısına başkanlık etti.

Toplantının açılışında yaptığı paylaşımda, bu görevi yargı teşkilatının sorumluluğunu ve milletin adalet beklentisini gözeterek yürüteceklerini belirten Bakan Gürlek, yargı kararlarının güvenilirliğini ve adalet duygusunu güçlendirecek bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, 'Liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan; şeffaf, öngörülebilir ve adalet duygusunu güçlendiren bir anlayışı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK'nın yargı teşkilatının en önemli kurumlarından biri olduğunu anımsatarakj, kurulun çalışmalarına katkı sunmaktan büyük bir onur duyduğunu dile getirdi. Bakan Gürlek, toplantının yargı camiası ve ülke için hayırlı olmasını temenni etti