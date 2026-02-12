Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in resmi ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dizi program gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bugün önemli bir diplomatik buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan programa göre saat 17:15'te Resmi Karşılama Töreni ile başlayacak ziyaret Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Vucic arasında ikili görüşme ile devam edecek.

Saat 18:15'te heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirilmesi sonrasında saat 19:00'da anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.