Basın İlan Kurumu 33. Dönem Genel Kurulu'nda konuşan Genel Müdür Abdulkadir Çay, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve sürdürülebilir gelir modellerinin basının geleceğinde belirleyici olacağını söyledi. Akademi ile sektörün iş birliğinin önemine dikkat çeken Çay, basın emekçilerine yönelik destek mekanizmalarını da paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu'nun 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Abdulkadir Çay'ın konuşmasıyla başladı. BİK Genel Müdürü Çay, sektör temsilcileri ve kamu kurumlarıyla bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, 'Her fikir, talep ve eleştiriyi sahadan gelen değerli bir veri olarak ele alıyoruz. Bu bilgiler, geleceğe dönük stratejilerimizi şekillendirmemizde yol gösteriyor' dedi.

Dijital dönüşümün basın sektörü için artık ertelenemez bir mesele hâline geldiğini belirterek, haber üretiminden dağıtımına kadar tüm süreçlerde köklü değişimlerin yaşandığını akaran Çay, 'Bu değişim, teknoloji ve altyapının güçlendirilmesini, yeni becerilerin kazanılmasını ve mesleki standartların çağın gereklerine göre yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyor' dedi.

Genel Müdür Çay, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına dikkat çekerek, yapay zekâ ve dijital araçlarla çok boyutlu analiz yapabilmenin önemine dikkat çekerek, akademik camianın bilgi birikimi ile basının sahadaki tecrübesinin buluşmasının kritik olduğunu vurgulayarak, İbn Haldun Üniversitesi ile yapılan iş birliğini örnek gösterdi.

BİK'in ekonomik sürdürülebilirlik için attığı adımlara da değinen Çay, Kredi Garanti Fonu ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde basın işletmelerinin 7,5 milyar TL kredi limitine erişebileceğini belirtti. Türkiye Sigorta ile yapılan iş birliğinin ise basın emekçilerinin sosyal haklarını güçlendirdiğini söyledi.

Çay, konuşmasını, 'Kurumumuzu sektörün üzerinde konumlanan bir yapı olarak değil, sektörle birlikte düşünen, çözüm üreten ve basının güçlenmesini kendi sorumluluğu olarak gören bir anlayışla yönetiyoruz. Güçlü basın, karşılıklı güven ve uzun vadeli vizyonla mümkündür' sözleriyle tamamladı.