İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz haline geçti. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1.365 personel görev aldı. 112, 153 ve 185 çağrı merkezlerine ulaşan ihbarlara ekipler hızla müdahale etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de 12 Şubat gecesinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Özellikle sabah saatlerinde yağışın etkisini artırmasıyla birlikte ilgili tüm birimler sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 12 saatte Narlıdere'de metrekareye 51,4 kilogram yağış düştü. Gaziemir'de 40,6 kilogram, Urla'da 34,3 kilogram, Buca'da 31,4 kilogram, Menderes'te 31,1 kilogram, Ödemiş Demirdere'de 29,9 kilogram, Güzelbahçe'de 24,7 kilogram, Karşıyaka'da 22,1 kilogram, Dikili'de 20,8 kilogram ve İzmir merkezde 18,1 kilogram yağış ölçüldü.

112 İtfaiye Çağrı Merkezi ile İZSU'nun 185 ve Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 153 hatlarına gelen ihbarlara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sahada görev yapan ekipleri hızla müdahale etti. İlçe bazlı ihbar dağılımında Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca ve Gaziemir ilçeleri öne çıktı. Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'ndeki derede suyun debisinin yükselmesi üzerine İZSU Dereler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından su tahliye ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.