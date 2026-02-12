Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) hazırladığı yeni 'Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Nisan 2026'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamasına ilişkin pilot uygulama, üç ay süreyle Bursa ve Ordu'da uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'na dayanılarak hazırlanan düzenleme, sigorta eksperlerinin atanması, iş kabulü ve ücret esaslarını yeniden belirliyor.

Yönetmelik ile eksper atama süreçlerinin daha şeffaf, objektif ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor. Buna göre eksper atamaları, Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecek; atama ve takip işlemleri Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden gerçekleştirilecek.

TRAFİK VE KASKO SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

Trafik sigortasında eksper atamaları EKSİST üzerinden sıralı olarak yapılacak. Muallak hasar tutarının asgari maddi teminatın onda birini aşması halinde hasar tespiti eksper tarafından zorunlu olarak gerçekleştirilecek. Bu oranı sıfıra kadar indirme veya iki katına kadar artırma yetkisi Kuruma verildi.

Kasko sigortasında ise ağır hasar ve tam hasar durumlarında eksper ataması sıralı sistem üzerinden zorunlu olacak.

İTİRAZ VE HAKEM EKSPER DÜZENLEMESİ

Eksper raporlarına karşı taraflar üç iş günü içinde itiraz edebilecek. İtiraz halinde yeniden eksper atanacak, gerekli görülmesi halinde en az 10 yıl deneyimli eksperler arasından hakem eksper görevlendirilecek. Hakem eksperin raporu nihai karar niteliğinde olacak.

Eksperlerin performans değerlendirmesi Kurum tarafından belirlenecek esaslara göre yapılacak. Raporlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesindeki sistem üzerinden güvenli elektronik imza ile düzenlenecek ve saklanacak.

Ekspertiz ücretleri, taban ücret tarifesinden az olmamak üzere serbestçe belirlenecek. İlk eksper ücretini sigorta şirketi ödeyecek. İtiraz süreçlerinde ise ücretin hangi tarafça karşılanacağı, raporlar arasındaki farka göre belirlenecek.

Taban ekspertiz ücret tarifesi her yıl TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksine göre artırılacak.

PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Motorlu araç sigortalarında sıralı eksper atamasına ilişkin pilot uygulama, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle Bursa ve Ordu illerinde uygulanacak. Kurul, süreyi altı aya kadar uzatabilecek.

25 Ağustos 2015 tarihli önceki Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.