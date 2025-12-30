Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Doğanşehir İlçesi'ndetoplam 36 mahallede279.7 milyon TL tutarında altyapı yatırımını hayata geçirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Sami Er'in vizyonu doğrultusunda hazırlanan 2025 Yılı Yatırım Programı ile Doğanşehir'de; 36.8 kilometre yeni içme suyu hattı inşa edildi.

14.9 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı. 21 adet yeni içme suyu deposu ve 19 adet sondaj çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca 10 içme suyu deposunda bakım ve onarım, 28 depoda temizlik çalışmaları yapıldı.8 farklı su kaynağında iyileştirme çalışmaları yürütüldü ve 15 adet fosseptik imalatı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçedeki çalışmalardan memnuniyetini dile getirenAK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Rüstem Çatı: 'Doğanşehir'de böyle bir toplantı gerçekleştirdiğiniz için MASKİ olarak şahsınıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. İlçeler bazında baktığımızda, depremden en çok etkilenen taşra ilçelerinden birinin Doğanşehir olduğunu görüyoruz. Bu nedenle konuya duyarlı davranılarak, bu yılki yatırımlar kapsamında 280 milyon lira gibi yüksek bir bütçenin ilçemize ayrılmış olmasından dolayı ayrıca teşekkür ederim. MASKİ sayesinde büyük sıkıntılarımızın çoğunun giderildiğini memnuniyetle görüyoruz. Denizi geçip de inşallah küçük derede boğulmayalım, teşekkür ederim' diye ifade etti.

İlçede gerçekleştirilen çalışmanın önemine dikkat çekenDoğanşehir Belediye Başkanı Memet Bayram:'Sayın Genel Müdürümüzle zaman zaman makamında, zaman zaman da Büyükşehir Meclisi'nde konuyla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Şu anda büyük yara almış bir ilçede, işlerin iyi gittiğini düşünüyorum. MASKİ'mizin değerli personelinin, Genel Müdürümüzün ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde Doğanşehir'imizin bu olaylardan büyük ölçüde etkilendiğini bildiklerini; emeklerinin, bakışlarının ve dikkatlerinin Doğanşehir üzerinde olduğunu biliyoruz. Muhtarlarımızın ve Sayın Kaymakamımızın da bu ortamda bulunması, ilçemizin dertleriyle birlikte dertleşmemiz bizleri ayrıca mutlu etti. Şunu çok iyi biliyoruz ki ekibimle birlikte sizler ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doğanşehir'in her konusuyla hiçbir ayrım yapmadan ilgileniyorsunuz. İnşallah 2027 yılında Doğanşehir'imiz, Malatya'nın tüm ilçeleri güzel olmakla birlikte, Malatya'nın en güzel ilçesi olarak hak ettiği yeri alacak. Teşekkür ediyorum; hepinizin eline, emeğine, yüreğine sağlık.'dedi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: 'Değerli muhtarlarım, öncelikle ev sahipliğiniz için teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırarak bu toplantıya katıldığınız için ayrıca minnettarız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'in de selamlarını sizlere iletmek isterim. 2025 yılına ilişkin olarak, Sayın Başkanımızın yılbaşında gerçekleştirdiği lansman programında hangi ilçemize hangi yatırımların yapılacağını kamuoyuyla paylaşmıştık. Yılsonu itibarıyla bu yatırım programını değerlendirmek istedik. Aynı zamanda 2026 yılına yönelik yeni bir yatırım programı hazırlığı içerisindeyiz ve bunu da önümüzdeki süreçte ilan edeceğiz.Bölgemizde yaşanan sorunlar, mevcut eksiklikler ve ihtiyaçlar nelerdir; bunları birlikte değerlendirmeyi amaçlıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, hizmet kalitemizi artırmak, çevreyi korumak ve altyapı hizmetlerinde sürdürülebilirliği sağlamak adına kamu kaynaklarını tasarruflu ve etkin bir şekilde kullanma gayreti içerisindeyiz.Şehrimiz olarak oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Üstyapının yaklaşık üçte birinin yıkıldığı bu süreçte, altyapı da ciddi tahribatlar aldı. Bununla birlikte, devletimiz tarafından Bakanlığımız ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle inşa edilen yeni konutlarımız bulunmaktadır. Bu konutların içme suyu temini ve kanalizasyon deşarjı ile ilgili çalışmalarda da MASKİ Genel Müdürlüğü olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz.' diye konuştu.

İlçede gerçekleştirilen çalışmaların yakın takipçisi olduklarını belirten Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur:'Malatya'nın kırsal ilçeleri arasında depremden en fazla etkilenen ilçelerin başında Doğanşehir gelmektedir. İlçemize bağlı 35 kırsal mahallemizden 34'ünde, yaklaşık 4 bin 500 köy konutunun inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Tamamlanan konutlar vatandaşlarımıza teslim edilmiştir; ilerleyen süreçte de inşaatlar tamamlandıkça vatandaşlarımızın yerleşimi son sürat devam edecektir. Merkezde ise yaklaşık 2 bin 500 TOKİ konutu ile bin civarında rezerv alan konutunun inşaatı sürmektedir. Gerek kırsal konutlarda gerekse merkezdeki TOKİ projelerinde yoğun ve hızlı bir çalışma yürütülmektedir. Doğal olarak bu inşaat faaliyetleriyle birlikte, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları açısından MASKİ Genel Müdürlüğümüze sahada ciddi bir yük ve iş potansiyeli doğmuştur. Sahadaki yoğun çalışmaların ardından konutların anahtar tesliminin bir an önce yapılabilmesi için altyapı çalışmalarının tamamlanmasına büyük önem verilmektedir. Köylerimizdeki diğer sorunlara da yerinde müdahale edilerek yoğun ve tempolu bir şekilde çalışmalar sürdürülmektedir. Elbette eksiklikler olacak, zaman zaman beklemek zorunda kaldığımız çalışmalar da yaşanacaktır. Ancak sonuçta vatandaşlarımızın huzur içinde, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamalarını sağlayabildiğimiz sürece bunun bir sorun teşkil etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah 1-2 yıl içerisinde Doğanşehir'imizin eskisinden daha güzel, daha yenilenmiş ve yaşam alanları açısından çok daha iyi bir ilçe haline geldiğini hep birlikte göreceğiz. Bu temennilerle hepinize hayırlı günler diliyor, çalışmalarınızda başarılar temenni ediyorum.' dedi.