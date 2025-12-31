Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi'nin proje ruhsat ve iskân süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla 2026 yılında hizmete alınması planlanan yeni e-İmar Yazılımı hakkında ilgili oda temsilcilerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Yürüttüğü örnek belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların yaşam standartlarını yükselten Selçuklu Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kullanıcılarının belediye hizmetlerine dijital yollarla erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda proje ruhsat ve iskân süreçlerini daha hızlı, şeffaf ve erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni e-İmar Yazılımı 2026 yılında hayata geçirilecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı konu ile ilgili olarak ilgili meslek odaları ile bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı düzenledi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: ' SELÇUKLU BELEDİYESİ OLARAK BİRÇOK YENİLİĞİ VATANDAŞLARIMIZA SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Toplantıda konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yeni yazılımın hem vatandaşlara hem de sektör paydaşlarına büyük kolaylıklar sağlayacağını vurguladı. Başkan Pekyatırmacı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Belediyecilik hizmetlerini yürütürken dijital çağın imkanlarını da vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bu vizyonla 2026 yılında hayata geçirmeyi planladığımız e-İmar Yazılımı ile imar süreçlerinde dijital bir dönemi başlatıyoruz. Bu sistem sayesinde belediyeye gelme ve fiziki evrak teslim etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız mesai saatlerine bağlı kalmadan başvurularını yapabilecek, yapı sahipleri ve ilgili tüm paydaşlar süreç boyunca anlık olarak bilgilendirilecek. Başvuruların hangi aşamada olduğu, yapılan işlemler ve tarihçeler sistem üzerinden şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri elektronik ortamda imzalanacak ve tüm belgeler güvenli bir şekilde dijital arşivde saklanacak. Böylece hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlayarak imar süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeyi hedefliyoruz.'