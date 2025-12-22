Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye, tasarruf odaklı yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Doğanşehir Belediyesi, öz kaynaklar ve hibe destekleriyle araç filosuna 14 yeni hizmet aracı ekledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Doğanşehir Belediyesi, tasarruf odaklı yönetim anlayışıyla araç filosuna 14 hizmet aracı ekledi. Başkan Mehmet Bayram, yatırımların belediyeye ek borç getirmeden öz kaynak ve hibelerle yapıldığını vurguladı.

MALATYA - Doğanşehir Belediyesi, seçimlerin ardından hayata geçirdiği planlı gelişim ve mali disiplin stratejisinin meyvelerini toplamaya devam ediyor. Belediye, hizmet kalitesini artırmak ve sahadaki etkinliğini güçlendirmek amacıyla bünyesine 14 hizmet aracı kazandırdı.

HİZMET KAPASİTESİ MAKSİMUMA ÇIKARILDI

Kazandırılan araçlar; temizlik işlerinden fen işlerine, kırsal mahalle çalışmalarından acil müdahale hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede görev alacak. Filoya katılan iş makineleri ve hizmet araçları sayesinde belediyenin ilçenin dört bir yanındaki operasyonel hızı ve kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

BORÇSUZ YATIRIM MODELİ

Yatırımın en dikkat çeken noktası ise finansman yöntemi oldu. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, araçların temin sürecinde;

Belediyenin Hibe destekleri, Yurt dışı proje fonları kullanıldığını belirtti. Bu stratejik yaklaşım sayesinde, 14 araçlık dev yatırımın belediye bütçesine herhangi bir ek borç yükü getirmediği vurgulandı.

'ŞEFFAF VE TASARRUF ODAKLI YÖNETİM'

Doğanşehir Belediye başkanı Mehmet Bayram tarafından yapılan açıklamada, göreve gelinen ilk günden itibaren şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının benimsendiği hatırlatıldı. Yapılan yatırımların ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına göre planlandığı belirtilerek, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasıyla Doğanşehir halkına sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyeye taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Güçlenen araç filosuyla birlikte belediye hizmetlerinin artık daha hızlı ve etkin bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması bekleniyor.