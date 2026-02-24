Artvin Valisi Turan Ergün, köy muhtarları ile bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi ve çözüm yolları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Vali Ergün, başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürü Nedim Selçuk Er, İl Mahalli İdareler Müdürü Melek Erdem ile ilçelerin bazı köy muhtarları katıldı.

Muhtarların sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Ergün, sorunların istişareyle çözülebileceğini belirterek, kurumların koordinasyon içinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Artvin'in zor ve engebeli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Ergün, köylerde ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitelerini ve refah seviyelerini daha da yükseltmek için devletin bütün imkanlarını seferber ederek, çalışmaların mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüldüğünü kaydetti.

Ergün, ayrıca, köylerin ihtiyacı olan yol, asfalt, beton, parke taşı, sanat yapıları, elektrik, içme suyu, sulama suyu gibi alt yapı hizmetlerini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Muhtarlar ise yaklaşık 2 saat süren toplantının oldukça faydalı geçtiğini belirterek, Vali Ergün'e teşekkür etti.