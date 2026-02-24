Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı 'Fitre/Fidye Ver', 'Koli Ver' ve 'Su Ver' kampanyaları devam ediyor. İhtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olan kampanyalarda toplam iyilik tutarı 2 milyon 548 bin 940 liraya ulaştı.

ANKARA (İGFA) - İhtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı 'Fitre/Fidye Ver', 'Koli Ver' ve 'Su Ver' kampanyaları devam ediyor. İyilik kampanyalarında (24 Şubat 2026 saat 10.45 itibarıyla) toplam iyilik tutarı 2 milyon 548 bin 940 liraya ulaştı.

4 BİN 5004 ADET FİTRE VE FİDYE VERİLDİ

'Fitre/Fidye Ver' kampanyası kapsamında yapılan ödemeler https://fitrever.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistem üzerinden tek seferde 5 işlem yapılabilirken, 30 günlük fidye seçeneği de yer alıyor. Ramazan ayının 5'inci gününde toplam fitre/fidye adedi 4 bin 558 adet ve toplam tutar 1 milyon 133 bin 848 lira oldu.

1 MİLYON 428 BİN LİRALIK KOLİ ALINDI

'Koli Ver' kampanyasında da hayırseverler, https://koliver.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı gıda kolisi seçeneğiyle destekte bulunabiliyor. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla toplamda 1 milyon 458 bin 444 TL'lik 1066 koli alındı.

1500 İHTİYAÇ SAHİBİNİN SU FATURASI ÖDENDİ

ASKİ Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Su Ver' kampanyasında da 1500'e yakın ihtiyaç sahibi abonenin 446 bin liralık su faturası ödendi. Hayırsever vatandaşlar, https://suver.aski.gov.tr/ adresi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelerin su faturalarını ödeyebiliyor.