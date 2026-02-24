Kocaeli İzmit Belediyesinin ev sahipliğinde kenti ziyaret eden Tayvan heyeti, Hoşgörü Yolu'nu yerinde inceleyerek rotaya hayran kaldıklarını ifade etti.

KOCAELİ (İGFA) - Tayvan'dan Türkiye'ye rota incelemeleri kapsamında gelen Tayvan Bin Mil Rotası Temsilcisi Jacky Tao ve Yi-hsuan Li, İzmit'te ağırlandı. Daha önce Likya Yolu'nu inceleyen heyet, ziyaret programı kapsamında Hoşgörü Yolu'nu da deneyimledi.

KARDEŞ ROTA

İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün rehberlik ettiği programda, Hoşgörü Yolu ile Tayvan Bin Mil Rotası arasında 'kardeş rota' olma potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Rotanın belirli bir bölümünü gezen konuklar, İzmit'in tarihi dokusuna ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade etti. İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise Hoşgörü Yolu'nun dünyaya tanıtılması ve uluslararası yürüyüş rotalarıyla iş birliklerinin geliştirilmesi adına temaslarını sürdürmeye devam ediyor.