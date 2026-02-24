Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ankara Esnaf Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaf odalarını ziyaret ederek, 'Malatya'yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ankara Esnaf Çarşısı'nda faaliyet gösteren Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları, Mobilyacılar, Kahveciler, Manifaturacılar, Terziler, Madeni Eşya, Zahireciler, Hazır Elbiseciler, Elektrikçiler-Elektronikçiler, Bakkallar ve Bayiler ile Attarlar esnaf odalarını ziyaret etti.

Oda seçimlerinin ardından hem yeniden seçilen hem de göreve yeni başlayan başkanlara 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Er, esnafın şehir yönetiminde önemli bir paydaş olduğunu vurguladı.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Er, göreve geldiklerinde 'Malatya'yı Malatyalılarla birlikte yöneteceğiz' anlayışıyla hareket edeceklerini söylediklerini hatırlatarak, 'Biz, esnafla varız. Hepimiz bir bütünüz ve Malatya her şeyiyle bir aile' dedi. Geçmişte farklı iş kollarında esnaflık yaptığını belirten Er, karar alma süreçlerinde empati ve istişareye büyük önem verdiğini ifade etti. 'Bir eseri hayata geçireceksek mini anket yapıyoruz. İnsanların taleplerine göre hareket ediyoruz. Hem esnafımızın hem de vatandaşımızın mağdur olmayacağı kararlar alıyoruz' diye konuştu.

'MALATYA AYAĞA KALKIYOR'

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya'nın hızla toparlandığını belirten Er, şehirde inşa çalışmalarının final aşamasına yaklaştığını söyledi. Malatya'nın sanayisini belirli bölgelerde kümelendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Er, esnaf için yeni çarşı planlarının da hazırlandığını dile getirdi. Sahaflar için ayrı bir alan oluşturulacağını ifade eden Başkan Er, tüm projelerin istişareyle hayata geçirileceğini belirtti.

Oda başkanları da yapılan ve planlanan çalışmalar için teşekkür ederek, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.