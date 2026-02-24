Ordu'da Ramazan coşkusunu 19 ilçeye taşıyan Büyükşehir Belediyesinin bu sefer rotası Korgan ilçesi oldu. İftar programı öncesi Korgan sokaklarını karış karış gezen ve haneleri ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e Korganlılar sevgi gösterilerinde bulundu.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından her Ramazan ayında olduğu gibi ilçelerde düzenlediği iftar programları ile vatandaşlarla aynı sofrada iftar açıyor.

Her ilçede ayrı bir etkinliğin ayrı bir kucaklaşmanın yaşandığı iftar programları öncesinde ekipler tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri ile çocukları ve ailelerini sevindiren Büyükşehir Belediyesi, Ramazan coşkusunu 19 ilçeye yayıyor.

Bu kapsamda Korgan ilçesinde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği iftar programı gerçekleştirildi.

BAŞKAN GÜLER'E YOĞUN İLGİ

Korgan'da soğuk hava nedeniyle düğün salonunda gerçekleştirilen Ramazan iftar programı öncesi esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektiren Başkan Güler, vatandaşların istek ve taleplerini tek tek not aldırıp takip edilip çözülmesi talimatını verdi.

BAŞKAN GÜLER: 'KORGAN'IN YERİ BİZDE BAŞKADIR'

Korgan ilçesinde esnaf ziyareti sonrası düzenlenen iftar programına katılan Başkan Güler, salonu hınca hınç dolduran vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. İftar öncesi bir konuşma yapan Başkan Hilmi Güler, Korgan ilçesinin kendilerindeki yerinin farklı olduğunu söyledi.

İftar programlarında vatandaşlarla aynı sofrada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Güler, 'Değerli kardeşlerim Ramazan ayı vesilesiyle bir araya geldik. Siz kıymetli hemşerilerimiz ile lokmalarımızı paylaşacağız. Sevgiyi büyüteceğiz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, hizmetlerimizi aksatmadan yapmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Korgan ilçemizi özellikle seviyoruz. Her zaman Korgan ilçemizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Korgan Belediye Başkanımız Sait Korgan ile uyum içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki büyük bir aile olarak hep beraber, hiçbir ayrım yapmadan Korgan ilçemizi de bölgemizin parlayan bir ilçesi haline getirelim. Büyükşehir Belediyesi olarak yol, su, asfalt, kaldırım, altyapı ve diğer yatırımları biz zaten yapıyoruz. Yapmaya da ara vermeden devam edeceğiz. Sizlere son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletmek istiyorum. Biz sizinle büyük bir aileyiz. Önümüzdeki günler çok önemli. Tarih yeniden yazılıyor. Tarihi yeniden yazanlar içinde Cumhurbaşkanımızda var. Onun için birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var' dedi.

Korgan ilçesinde düzenlenen iftar programı oruçların açılması ve yapılan ikramlarla sona erdi.