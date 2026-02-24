Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayı nedeniyle sürsürdüğü ilçe ziyaretleri kapsamında Çarşıbaşı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayının maneviyatını ve birlik-beraberlik ruhunu paylaşmak amacıyla başlattığı ilçe ziyaretleri programı kapsamında Çarşıbaşı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Büyükdere Sahil Camii'nde düzenlenen 'Tekne Orucu' etkinliğine katılan Başkan Genç, çocukların Ramazan bilincini küçük yaşta kazanmalarına katkı sunan organizasyonda miniklerle buluştu.

Çocukların heyecanına ortak olan Başkan Genç'e, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş ve beraberindeki heyet eşlik etti. Başkan Genç, yakından ilgilendiği çocuklara program sonunda çeşitli hediyeler takdim ederek ikramlarda bulundu.

HATIRLARINI SORDU, 'YANINIZDAYIZ' DEDİ

Esnafı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Genç, şehit aileleri ve gazilerle de bir araya gelerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ayrıca özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret eden Başkan Genç, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm noktasında gerekli adımların atılacağını belirtti. İlçede yapımı devam eden projeleri de yerinde inceleyen Başkan Genç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.