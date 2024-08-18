Kayseri Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yine Mevlana Mahallesi pazar yerinde tezgah açacak.KAYSERİ (İGFA) - Yaklaşık 4 yıldır her ayın birinci ve üçüncü pazar günü Harman Mahallesi Meydanına kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, bir ay önce ilk kez Mevlana Mahallesi Salı Pazarı'nda kurulmuştu.

Bugün kurulacak olan pazarda el işi tekstil ürünlerinden ahşap eserlere ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok nadide ürün satışa sunulacak.