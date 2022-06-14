Seren Serengil'den cinsellik itirafı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, YouTube'da katıldığı bir programda cinsellik itirafında bulundu. Zayıflama uğruna bıçak altına yatan ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşen ünlü isim, sevgilisiyle cinsel anlamda bir birlikteliği olmadığını ancak bağlılığın devam ettiği söyledi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kilo verip zayıflamak için bıçak altına yatmış ve geçirdiği ameliyat sonrası vücudunun ters tepki vermesiyle 43,5 kiloya kadar düşmüştü. Geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunan Seren Serengil, zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatmıştı.

CİNSELLİK İTİRAFINDA BULUNDU

Sağlık sorunlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ve hayranlarını üzen seren Serengil, YouTube kanalında Emsal Doğan'ın hazırladığı programa katıldı. Serengil, programda yaptığı cinsellik itirafıyla izleyenleri şaşırttı.

"CİNSEL İLİŞKİMİZ YOK"

"Bizde beraberlik var ama ilişki yok" diyen Seren Serengil, "Ben Tohma'yı tanıdığımda yeni çocuk düşürmüştüm. O zaman psikolojim cinsellik yaşamaya müsait değildi. Sonra da bağırsak ameliyatı oldum. Bu seferde altıma ediyordum, kusuyordum. 43 kiloyla ölüme gidiyordum. Affedersiniz bir altımı temizlemediği kaldı ki! Onu da yapıyordu. Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı." diye konuştu.