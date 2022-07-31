İstabul Festivali'nide sahne alan Mehmet Erdem izleyenleri mest etti...

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali’nde müzik ziyafeti 30 Temmuz’da Mehmet Erdem konseriyle devam etti. 23 günde 47 konserin yer aldığı İstanbul Festivali’nin görkemli sahnesinde müzikseverle buluşan Erdem, sevilen şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Mehmet Erdem’den önce sahneye, Türk pop müziğinin son dönemlerdeki başarılı isimlerinden İlyas Yalçıntaş çıktı.

14 Ağustos’a kadar devam edecek olan Türkiye’nin en uzun ve kapsamlı festivalinde müzik şöleni 31 Temmuz’da Haluk Levent konseriyle devam edecek.

Festival’de 1 Ağustos’tan itibaren Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, Rubato, Simge Sağın, Yaşar, Sefo, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Güneş, Murda, Gülşen gibi isimler sahne alacak. Ayrıca, Şimdi 90’lar Gecesinde “Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik”, Nükhet Duru ve Sena Şener konserleri müzik severlerle buluşacak. İstanbul Festivali aynı zamanda, İstanbul Şarkı Yarışması’na da ev sahipliği yapacak.

Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali, her gün kapılarını 16.00’dan itibaren açıyor; konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden espor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada sunuyor.

8.gününü geride bırakan ve İstanbullular tarafınfan çok sevilen festival, 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. İstanbul Festivali’nin biletleri 30 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tamamı led ekranlı dev sahne!

İstanbul Festivali, etkileyici sahnesiyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Ön cephesi 354 m2 büyüklüğünde tamamen led ekranlardan oluşan dev sahne, ses ve ışık sistemiyle de müzik severleri etkiliyor.

HERKES İÇİN FESTİVAL

Herkes için birçok aktivite seçeneği sunan festivalin gösteri sahnesinde ilüzyon gösterileri, interaktif şovlar, oyun parkurları, çocuk tiyatroları, kukla gösterileri, dans şovlar, kaykay ve graffiti şovlar, canlı heykel ve pandomim gösterileri, söyleşiler ve tiyatro oyunları gibi pek çok etkinlik sahneleniyor. Festivade aynı zamanda Benim İstanbul’um Fotoğraf yarışması kapsamında öne çıkan eserler sergilenirken, çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin eserleri de Heykelpark ve Yeni Medya: NFT sergilerinde sanat severlerle buluşuyor.

İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor. İstanbul Festivali’nin biletleri 30 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.