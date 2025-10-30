Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle maden ruhsatlarında teminat oranı yüzde 70'e çıkarıldı. Yönetmelik değişikliğ iile ihale zorunluluğu artarken, vadesi geçmiş borçlulara ruhsat yok. Değişiklikler, madencilik faaliyetlerini disipline etmeyi ve kamu gelirini artırmayı hedefledi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikler, ruhsat süreçlerini sıkılaştırıyor, teminat yükümlülüklerini ağırlaştırıyor ve ihale mekanizmasını genişletti.

Buna göre çevre uyum teminatı yüzde 50'den yüzde 70'e yükseltilirken, yatırım teminatı zorunlu hale geldi.

II. Grup (b) ve IV. Grup sahaları için ilk müracaat yerine ihale zorunlu tutuldu; rezerv bilgisi olan alanlar ihaleye çıkarıldı.

Vadesi geçmiş vergi/SGK borcu olanlara ruhsat verilmemesi hüküm altına alınırken, üç boyutlu rezerv raporu zorunlu oldu. Sondaj verileri e-Maden'e aylık olarak girilmesi kararlaştırıldı.

Devlet hakkı olarak işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar yıllık ödeme olacak.

Orman izinleri ise bedelsiz 24+12 ay olurken, ÇED için Tarım Bakanlığı onayı yeterli sayılacak.

Yönetmelik değişikliğine göre asgari faaliyet yapılmaması halinde teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek.

Maden Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz