Türkiye’nin yeraltı zenginliklerini, ekonomiye kazandırarak Türk ekonomisine 60 milyar dolarlık katma değer sağlayan Türk madencilik sektörü, Türkiye’de uygulanan dezenflasyon politikası nedeniyle 2024 yılını çok zor geçirdi.İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, madencilik sektörünün, finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, düşük döviz kuru, yüksek enflasyon ve ihraç pazarlarındaki daralma nedeniyle 2025 yılına da çok umutlu giremediğini, 2025 yılının zor yıllar arasına adını yazdırmaya aday olduğunu söyledi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin. Denizli İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde Denizli Sanayi Odası ve Denizli Mermerciler Derneği iş birliğinde düzenlediği, “Maden Sektör Toplantısı”nda konuşan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, orman bedelleri, ruhsat harçlarının yüzde 44 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranında artacağını, asgari ücrete gelecek artışında maliyetlerine yansıyacağını vurguladı. Alimoğlu, “Maliyetlerimiz artarken döviz kuru artmıyor. Enflasyonla mücadeleyi destekliyoruz ancak ihracatçılar olarak ihracat yapabileceğimiz bir ekosistemin korunmasını istiyoruz. Günümüzde ihracatçılarımız maliyetine hatta zararına ihracat yapmak durumunda kalıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatçı firmaların yurtdışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirirken yüzde 2 fark veriyor. Bu farkın yüzde 5’e çıkarılmasını istiyoruz” dedi.

DANIŞTAY’A DAVA AÇTIK

“Son günlerde maalesef sektörün belini büken gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler kapsamında da sektörle ortak hareket etmeye özen gösteriyoruz” diyen Alimoğlu şunları kaydetti:

"4 Eylül 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Orman Kanunu’nun 16. maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik’in madencilik faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayan düzenlemeler getirdi. Bu uygulamaya yönelikte ilgili STK’larımız ile Danıştay’a iptal davamızı açtık. Bir maden işletmesini faaliyete almak için; 8 bakanlık, 7 yasa, 87 yönetmelik, 8 tüzük, 16 uluslararası sözleşme gereğince 24 değişik kurum ve kuruluştan izin almak zorundayız. Bunlardan biri de orman izinleri. Orman Kanunu’nun 16’ıncı Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikle, ruhsat güvencesinin ortadan kalkacağı, sektörün yok olma noktasına gelebileceğinden büyük endişe duyuyoruz.”

MEMİŞOĞLU: “2024 YILINI 4,4 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPATACAĞIZ”

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 2023 yılında 4,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, 2024 yılını da 4,4 milyar dolarlık ihracatla artıda kapatacaklarını paylaştı. Memişoğlu, “İhracatçılarımızı tebrik ediyorum. Çünkü para kazanmadan bu kurlarla ihracat yaparak ihracat yaptığınız için. Bakanlarımızla konuştuğumuz zaman “İhracat artıyor diyorlar” İhracat artıyor ama Karsız ya da zararına mal satıyoruz. İnşallah hepimiz kısa zamanda dövize endeksli enflasyon savaşını kazanırız da ihracat yapabileceğimiz döviz kurlarına kavuşuruz diye umuyoruz” dedi.

Denizli’nin ihracatta sektörel zenginliği olan ve Türkiye’de en çok ihracat yapan 9. İl olduğu bilgisini veren Memişoğlu, “Denizli olarak 2025 yılı hedefimiz 4,7 milyar dolar ihracat yapmak olacak. İşlenmiş doğal taş ihracatında ülke çapında lider konumdayız. 2023 yılında 213 milyon dolar, 2024 yılı 15 Aralık itibariyle de 220 milyon dolar işlenmiş doğal taş ihracatı yaptık” diye konuştu.

İhracatçılara finansal destek olacak Türk Ticaret Bankası’nın 4 şubesiyle faaliyete geçtiğini dillendiren Memişoğlu, Türk Ticaret Bankası’nın kısa süre içerisinde Denizli İhracatçılar Birliği bünyesinde şubesinin açılacağı bilgisini paylaştı.