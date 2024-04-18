Türkiye’nin lider spor ve iyi yaşam markası MAC, Türkiye’de müziğe yön veren KLEIN Entertainment’la önemli bir iş birliğine imza attı. MAC çatısı altında yer alan MACFit, MAC/One ve MACStudio kulüplerindeki spor deneyimine, KLEIN DJ’leri tarafından hazırlanan özel müzik listeleri eşlik edecek. Spor ve müziğin birleştiği bu yeni deneyim, Türkiye’de bir ilk olma özelliği de taşıyor.

Türkiye’nin lider spor ve iyi yaşam markası MAC ve çatısı altında yer alan, MACFit, MAC/One ve MACStudio kulüplerinde; spora eşlik eden müzik deneyimi yepyeni bir boyuta taşınıyor. Müziğe yön veren ve dünyanın önemli DJ’lerini Türkiye’ye getiren KLEIN Entertainment DJ’lerinin özel olarak hazırladığı müzik listeleri MAC kulüplerinde sporseverler ile buluşuyor.

İyi yaşamın ve eğlencenin öncü markaları olan MAC ve KLEIN Entertainment’in iş birliği kapsamında; Türkiye’nin 13 ilindeki 108 kulüpte eşzamanlı gerçekleşecek özel müzik yayınının yanı sıra sürpriz DJ performansları, sporun farklı alanlarına hitap eden müzik listelerinin kulüp dışında da dinlenebilmesi gibi mobil çözümler ve yenilikler devam edecek.

KLEIN master DJ’i Orkun Bozdemir’in öncülük ettiği kesintisiz müzik dizaynı, sporun dinamizmine uygun müzikler ile tempoyu düşürmeden motivasyon yakalanmasına olanak sağlayacak. House, tech-house, melodic-house, tribal house gibi janraların harmanıyla hazırlanan ve sadece MAC kulüplerinde dinlenebilecek özel düzenlemelerle renklendirilmiş müzik listeleri, spor ve müzik ritminin eşsiz uyumunu hissettirecek.

MAC Hakkında:

Türkiye’nin lider spor ve iyi yaşam markası MAC, çatısı altında yer alan MACFit, MAC/One, ve NUSPA markaları ile üyelerine “sadece spora değil, kendine geldiğin yerdesin” diyor. İyi Yaşam Topluluğu vizyonunu odakta tutan, kulüplerinde sunduğu hizmetleri alt toplulukları ile açık havaya da taşıyan marka, “her yerde spor” vaadini ise zengin ve güncel içeriği ile tamamen ücretsiz mobil uygulaması MAC+ ile destekliyor.

KLEIN Entertainment hakkında:

İlk kez 2015 Yılında müzikseverler ile buluşan Klein gerçekleştirdiği çalışmalar ile alanındaki Türkiye’nin en büyük ve güçlü eğlence markasıdır. Klein Entertainment, bugün 5 farklı lokasyonda yer alan Sommer Klein, Klein Garten, Klein Harbiye, Klein Phönix ve Klein Phönix Park mekanlarıyla da hizmetine devam etmektedir. Her ay dünya çapında güçlü isimleri mekanlarında performans sergiletme başarısını gösteren ve alanında birçok ödülün ve ilkin sahibi olan Klein Entertainment, yeni lokasyonlarda faaliyet göstermek için çalışmalarına devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde dünya eğlence sektöründeki en önemli markalardan biri olmayı amaçlayan Klein Entertainment yaşam tarzı sunmaya ve müziğe yön vermeye devam etmektedir.