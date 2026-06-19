ANKARA (İGFA) - Türk mitolojisinden Anadolu'nun köklü medeniyetlerine, geleneksel el sanatlarından Dede Korkut, Hacivat ve Karagöz'e ve dünyanın dört bir yanından gelen çocuk resimlerine uzanan zengin içeriğe sahip olan müze, çocukların eğlenerek öğrenmesini ve kültürel mirasları keşfetmesini sağlıyor.

Çocuklar, müze gezisi ile kültürel mirasın zengin içeriklerini yerinde inceleme imkânı elde ederken; Türk mitolojisi, Anadolu medeniyetleri, geleneksel el sanatları ve uluslararası çocuk resimlerinden oluşan bölümleri gezerek farklı kültür ve sanat alanları hakkında bilgi ediniyor.

GELECEĞİN SANATSEVER BİREYLERİ YETİŞİYOR

Çocukların sanatla iç içe büyümesini, kültürel mirası tanımasını ve hayal güçlerini özgürce ifade etmelerini sağlayan müzede, Türk mitolojisinden; Umay Ana, Anka Kuşu, Hayat Ağacı gibi figürler ile Anadolu'nun binlerce yıllık el sanatları ve farklı ülkelerden çocukların gönderdiği resimler sergileniyor. Çocukların hayal güçleri ile yapmış oldukları çalışmaların da sergilendiği müze; geleceğin bilinçli, duyarlı ve yaratıcı bireylerini yetiştirmeye katkı sağlıyor. Çocukların büyük ilgisini toplayan masal anlatımı etkinliği ise kültürel değerleri masallar aracılığıyla öğrenme fırsatı bulan çocuklara hem eğitici hem de unutulmaz bir deneyim sunuyor.

SANAT, MASAL VE TEKNOLOJİYLE DOLU EŞSİZ BİR DENEYİM

Çocukların kendi çizimlerinin teknolojiyle birleşerek animasyona dönüştüğü özel deneyim bölümü ise müzenin en ilgi çekici alanları arasında yer alıyor. Çizimlerin teknolojiyle canlandığı bu bölümde çocuklar, hayal ettikleri karakterleri ekranda canlandırarak unutulmaz bir sanat yolculuğu yaşıyor. Müze, geleceğin sanatçıları olan minik misafirlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL PARKURDA UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLİYOR

Atatürk Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara trafik bilincinin aşılanması amacıyla oluşturulan parkurda ise trafik kuralları uygulamalı olarak öğretiliyor. Zabıta ekipleri tarafından verilen eğitimlerle çocuklara yaya güvenliği, trafik kurallarına uyum ve toplumsal kurallar konusunda bilinç kazandırılıyor. Ayrıca açık alanda yer alan amfi tiyatro ve oyun parkı da minik ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor.