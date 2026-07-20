Fatih Belediyesi tarafından Topkapı Kaleiçi Meydanı’nda hayata geçirilen Nostalji Günleri, ilk gününden itibaren yoğun katılımla başladı. 18-26 Temmuz tarihleri arasında her gün 18.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen festival, geçmişin şehir kültürünü, mahalle yaşamını ve ortak hafızasını yeniden canlandıran kapsamlı içeriğiyle vatandaşları aynı meydanda buluşturdu. Yaz akşamlarını kültür, sanat ve sosyal yaşamla zenginleştiren organizasyon, ilk gününde oluşan yoğun katılımla Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın Fatih’in yeni buluşma noktalarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Festivalin açılış programına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı katıldı. Gün boyunca etkinlik alanlarını gezen Başkan Turan ve Kaymakam Sarılı, meydanı dolduran vatandaşlarla bir araya gelerek ailelerle sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi ve kurulan tematik alanları ziyaret etti. Meydandaki samimi atmosfer, farklı yaş gruplarından vatandaşların ortak hatıralar etrafında buluştuğu güçlü bir birliktelik tablosu oluşturdu.

Açılış programının sunuculuğunu televizyon ve sinema dünyasının sevilen ismi Şoray Uzun üstlenirken, sahne programları gün boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Günün finalinde ise Türk sanat müziğinin güçlü yorumcularından Melihat Gülses, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, Türk sinemasının unutulmaz şarkılarına hep birlikte eşlik ederek yaz akşamına nostalji dolu anlar yaşadı. Yeşilçam melodileri eşliğinde oluşan atmosfer, festivalin ruhunu en güçlü şekilde yansıtan anlardan biri oldu.

Festival boyunca kurulan nostalji sokakları ve deneyim alanları da ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Eski İstanbul’un mahalle kültürünü yansıtan dekorlar, geçmiş yılların gündelik yaşamını hatırlatan ayrıntılar ve geleneksel şehir hayatını canlandıran tematik bölümler, ziyaretçileri adeta zamanda kısa bir yolculuğa çıkardı. Nostaljik bakkal, berber, lostra, mezat alanı, eski dolmuş ve tramvay, hatıra fotoğraf noktaları ile geleneksel tatlar sokağı, festival alanının en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı.

Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi tarafından hazırlanan özel deneyim alanları da festivalin öne çıkan uygulamalarından biri oldu. Geçmiş dönem gazetelerinden ilham alınarak hazırlanan özel hatıra gazeteleri sayesinde vatandaşlar kendi fotoğraflarını gazete manşetinde görme fırsatı bulurken, oluşturulan nostaljik fotoğraf alanlarında günün anısını ölümsüzleştirdi. Büyük ilgi gören bu uygulama, ziyaretçilere yalnızca bir fotoğraf değil, uzun yıllar saklanacak anlamlı bir hatıra armağan etti.

Çocuklar için hazırlanan etkinlikler de gün boyunca meydanın en hareketli noktalarını oluşturdu. Bilim Fatih, FANÇO, KARINCA El Emeği Eğitim Birimi ve Fatih Belediyesi Halkla İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen atölyelerde çocuklar; seramik, keçe, dokuma, tezhip, kitap ayracı, yelpaze, not defteri ve farklı tasarım çalışmalarına katılarak hem eğlendi hem de üretmenin mutluluğunu yaşadı. Geleneksel sokak oyunları, lunapark alanları ve çocuk gösterileriyle festival, küçük ziyaretçilere de unutulmaz bir gün yaşattı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Kahoot bilgi yarışmaları, müzikal çocuk oyunları, kukla tiyatroları, Karagöz-Hacivat gösterileri, sihirbaz performansları ve sahne etkinlikleri ise meydanın gün boyu canlı kalmasını sağladı. Her köşesinde farklı bir etkinliğin sürdüğü festival alanı, ziyaretçilerin yalnızca izlediği değil, doğrudan katıldığı yaşayan bir kültür ortamına dönüştü.

Program sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Turan, “Huzur ve nostalji dolu bir yaz akşamını birlikte yaşadık.” ifadelerini kullandı. Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri hâline geldiğini belirten Başkan Turan, bu meydanın yalnızca etkinliklerin düzenlendiği bir alan değil; insanların bir araya geldiği, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği ve ortak şehir hafızasının yeniden canlandığı önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Başkan Turan, geçmişin güzel hatıralarını yeniden yaşamak, çocuklarına eski mahalle kültürünü tanıtmak ve yaz akşamlarını dolu dolu geçirmek isteyen tüm hemşehrilerini 26 Temmuz’a kadar devam edecek Nostalji Günleri’ne davet etti.

Festival alanını dolduran vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Turan’a teşekkür etti. Meydanda oluşturulan sıcak atmosferin ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebildiği sosyal bir yaşam alanı sunduğunu belirten ziyaretçiler, Topkapı Kaleiçi Meydanı’nın böylesine kapsamlı kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasının Fatih’e önemli bir değer kattığını ifade etti.

Dokuz gün boyunca devam edecek Nostalji Günleri kapsamında her akşam konserler, nostalji gösterileri, müzikal çocuk oyunları, Kahoot bilgi yarışmaları ve tematik sahne programları gerçekleştirilmeyi sürdürecek. Çocuk atölyeleri, deneyim alanları, geleneksel oyunlar ve kültürel etkinliklerle zenginleşen festival, geçmiş ile bugünü aynı meydanda buluşturarak 26 Temmuz’a kadar her gün 18.00-24.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu kapsamlı organizasyon, şehir hafızasını canlı tutan yaklaşımıyla yalnızca bir festival değil; kuşakları ortak hatıralar etrafında buluşturan güçlü bir kültür buluşması olarak Fatihlileri ağırlamaya devam edecek.