BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Türk edebiyatına kazandırdığı eserleri, unutulmaz dizeleri ve kendine has üslubuyla hafızalarda yer edinen Can Yücel için edebiyat dolu bir dinleti düzenledi. İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'nde 'Şiirle, İsyanla ve Gülüşle Bir Can Yücel Akşamı' başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 20 şair ve yazar bir araya gelerek, usta şairin kaleme aldığı ve ona atfedilen şiirleri seslendirdi. Şair ve yazar Duran Saper'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte şiirlerin yazılış hikayeleri ve taşıdığı anlamlar da konuşulurken, Can Yücel'in kendine özgü şiir dünyası farklı yönleriyle ele alındı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programda Can Yücel'i andıklarını ifade eden şair ve yazar Duran Saper, 'Can Yücel, edebiyata yeni bir çığır getirmiş, Nâzım Hikmet'in yolundan gitmeye çalışmış ve çağımızın en önemli şairlerinden biri olmuştur. Bu anlamlı programın düzenlenmesine katkı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Genel kültürümüze ve geleceğimize hizmet eden bir anlayışla hareket edilmesinden dolayı çok mutlu ve memnunuz. Çünkü sanat olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu değerli isimleri anarak, onların ortaya koyduğu eserleri ve düşünceleri bilerek yolumuza devam edersek, geleceğimize daha iyi yön vereceğimize inanıyorum. Bu anlamda gerçekleştirilen hizmetleri yürekten alkışlıyorum. Şair arkadaşlarımız da bu program için büyük bir özenle hazırlandılar. Can Yücel'in kaleme aldığı ve ona atfedilen şiirleri seslendirdiler. Burada hem şiirlerini okuduk hem de Can Yücel'in sözlerini ve düşüncelerini yeniden hatırladık.' şeklinde konuştu.

Bu özel programa katılmaktan duydukları mutluluğu dile getiren şair ve yazarlar, Can Yücel'i şiirleriyle andıklarını ifade etti.