Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen 'Çocuk Filmleri Festivali' 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Çanakkale'de '17 Burda AVM'de gerçekleştirilecek.

ÇANAKKALE (İGFA) - Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek festival, çocukları sinemayla buluşturup küçük yaşlarda sinema bilinci kazanmalarına katkı sunacak.

Çocuklara sinema sevgisini aşılamayı ve yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Çanakkale'de küçük izleyicilere 29 Ağustos'ta kapılarını açacak. 2 Eylül'e kadar sürecek olan etkinlik, çocuklara sinema sevgisini aşılamayı amaçlıyor.

22. TÜRSAK ÇOCUK FİLMLERİ FESTİVALİ'NİN ÇANAKKALE PROGRAMI BELLİ OLDU

22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, 29 Ağustos-2 Eylül 2026 tarihleri arasında Çanakkale'de '17 Burda AVM'de minik sinemaseverlerle buluşacak.

Beş gün boyunca sürecek olan festival, çocuklara özel seçilmiş film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Film gösterimlerinin yanı sıra festival, drama, yazarlık ve bilinçli nefes gibi farklı alanlarda atölyelerle minik sinemaseverlere eğitici bilgiler sunulmasını sağlayacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek atölyeler ile çocuklar hem eğlenecek hem de sanatsal becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.