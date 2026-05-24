1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali, açıldığı günden bu yana 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Kurban Bayramı sonrası etkinliklerin daha yoğun katılımla devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali, çocuklar, aileler ve kültür-sanat çevrelerinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

'Resimli Çocuk Kitapları' teması ve 'Renkliyse Gerçektir' mottosuyla gerçekleştirilen bienali ziyaret edenlerin sayısı 350 bini aştı. Organizasyonda yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan 25 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7 dijital deneyim alanı ve yüzlerce etkinlik yer alıyor.

Bienalin, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü resmi tatil nedeniyle kapalı olacağı, etkinliklerin 30 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacağı açıklandı. Bayram sonrası program kapsamında söyleşiler, paneller, çocuk ve yetişkin atölyeleri, tiyatro gösterileri ve uluslararası konukların katılımıyla özel etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklerin öne çıkan başlıklarından biri ise 4 Haziran'da gerçekleştirilecek 'Çocuk Edebiyatında Çeşitlilik: Yerel Sesler, Evrensel Hikâyeler' paneli olacak. Panelde Carolina Ballester, Shereen Kreidieh ve Petra Flach konuşmacı olarak yer alacak. Bienalin uluslararası konuklarından biri olan Roger Mello da 6 Haziran'da düzenlenecek söyleşi ve atölye etkinliklerinde çocuklarla buluşacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek 'Harflerden Piksellere Çocuk Medyası' panelinde ise çocukların dijital medya ile ilişkisi, ekran kültürü ve yeni nesil yayıncılık konuları ele alınacak.

1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali, 15 Haziran 2026 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.