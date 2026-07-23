İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi tarafından, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Fakir Baykurt'un adını yaşatmak ve çağdaş Türk edebiyatına nitelikli eserler kazandırmak amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü sonuçlandı.

16 Mart'ta başvuruları sona eren yarışma kapsamında eserler, Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Yazar Öner Yağcı, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Yazar Bahri Karaduman ile Yazar ve Eleştirmen Adnan Binyazardan oluşan Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirildi.

14 Temmuz 2026 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen Seçici Kurul toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda, yarışmaya gönderilen eserlerden hiçbirinin ödül için yeterli puanı alamadığına karar verildi.

Kurul, bu nedenle 2026 Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün verilmemesini oy birliğiyle uygun buldu.

Çiğli Belediyesi, Fakir Baykurt'un edebi mirasını yaşatmayı ve yeni yazarları desteklemeyi sürdüreceğini belirtirken, yarışmaya eserleriyle katılan tüm yazarlara teşekkür etti. Belediye, önümüzdeki yıllarda da Fakir Baykurt Roman Ödülü'nü aynı titizlik ve saygınlık anlayışıyla düzenlemeye devam edeceğini vurguladı.