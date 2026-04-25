Keçiören Belediyesi, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Ankara'nın tarihi açısından büyük önem taşıyan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 'Lansere'nin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu' adlı resim sergisi, Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

ANKARA (İGFA) - Serginin açılışına Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Aysal, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Ateşesi Evgeni Bahrevski, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Shaiq Ahmed Bhutto ve elçilik yetkilileri katıldı.

'Bu özel sergi, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiriyor'

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Atila Zorlu, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş sürecinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek şunları söyledi: 'Tarih sahnesine baktığımızda, bilinenlerin ötesinde Tekâlif-i Milliye Emirleri gibi önemli örnekler de karşımıza çıkıyor. Aralıksız 50 yıl süren savaşlar sonrası devlet, büyük bir yoksullukla karşı karşıyaydı; erkek nüfus, silah, para, cephane ve asker kıyafeti gibi temel ihtiyaçlar neredeyse yoktu. Bu koşullarda devlet, Tekâlif-i Milliye Emirleri'ni yayımlayarak halktan mallarına el koydu ve bunları silah yapımında kullandı. Böylece, zorlu şartlar altında kazanılan bir savaşın hikâyesi yazıldı. Bu mücadeleyi daha derinlemesine anlamaya çalışırken, Necdet Aysal Hocamız ve dostlarımızla bir araya gelme fırsatımız oldu. Umarım Cumhuriyet'imizin kuruluş yıllarına ışık tutan bu özel sergi, iki ülke arasındaki işbirliklerine ve dostluk ilişkilerine katkı sağlar.'

'Keçiören Belediyesi'ni tebrik ediyorum'

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Aysal, katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada Cumhuriyet tarihinde Ankara'nın özel bir yeri olduğunu belirterek, 'Lansere tarafından 1922'de kaleme alınan bu değerli resimler arasında özellikle Ankara manzaraları ön plana çıkıyor. Milli Mücadele'nin Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başladığı yıllarda, ülke zor bir süreçten geçiyordu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, yeni Türk devleti için temeller Ankara'da atıldı. Anadolu'nun dört bir yanı işgal altındayken, Mustafa Kemal Paşa ve halkımız büyük bir mücadele başlatmıştı. Bu mücadelenin sonunda Lozan Barış Antlaşması'yla, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Ardından, ülkemizin yeniden inşa edilmesi ve kalkındırılması için büyük devrimler gerçekleştirildi. Bu devrimlerle Türkiye Cumhuriyeti hızla gelişmeye başladı. Bu süreçleri yansıtan anlamlı serginin hazırlanmasına katkı sağlayan herkesi, özellikle Keçiören Belediyesi'ni tebrik ediyorum.' dedi.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği Ataşesi Evgeni Bahrevski ise 'Keçiören Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan bu sergi gerçekten çok önemli. Türkiye tarihinin çok önemli bir döneminin yansıtıldığını görmek çok değerli. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Sergi, katılımcılara tarihi ve sanatsal bir yolculuk sundu

Protokol konuşmalarının ardından hediye takdimleri gerçekleştirilerek sergi açılışı yapıldı. Rus Ressam Yevgeni Lansere'nin 1922 Ankara'sını resmettiği eserlerden oluşan, 'Lansere'nin Gözünden Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu' adlı sergi, dönemin önemli atmosferini sanatseverlere yansıttı. 1920'ler Ankara'sının sosyo-politik yaşamını sunan eserler, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini gözler önüne sererken, katılımcılara tarihsel ve sanatsal bir yolculuk yapma fırsatı sundu.