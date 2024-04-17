Türkiye’nin ilk öğrenci topluluğu olan Spor Kurulu, bu yıl 20-21 Nisan tarihlerinde 6. Kez gerçekleşecek olan Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi’nde birbirinden önemli konukları Boğaziçi Üniversitesi BURC Öğrenci Merkezi’nde ağırlayacak. Canlı yayınlar ile izleyicilere aktarılacak olan etkinlik, tüm Türkiye’den sporseverlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Global spor dünyasında yaşanan son gelişmelere ve spor endüstrisinin iç yüzüne ışık tutulan Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi’nde yöneticiler, sporcular ve gazeteciler gibi sporun her katmanından alanında uzman kişiler ile sporu hayatında önemli bir yere koyan, Türk sporunun gelişimine kafa yoran yetkin ve hevesli üniversite öğrencilerini buluşturuyoruz.

Hasan Arat, Fırat Aydunus, Metin Öztürk, Emre Belözoğlu ve daha birçok spor dünyasının değerli isimleri bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi’nde sporseverlerle bir araya gelecek değerli isimlerden sadece bazıları! Boğaziçi Üniversitesi Bilyoner Spor Zirvesi’nin yıldız kadrosunun tamamını öğrenmek için takipte kalmayı, birbirinden önemli spor insanlarıyla bir araya gelmek için biletinizi alarak yerinizi ayırtmayı unutmayın!