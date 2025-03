Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) öğrencileri, son yıllarda akademik başarılarıyla adından sıkça söz ettiren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitü’nü ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’la buluştu.MANİSA (İGFA) - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Urla’daki kampüsünde üniversite ve bölümlerle ilgili bilgiler alan öğrenciler, ardından Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran’la bir araya geldi.

Üniversitenin vizyonuna ve çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Rektör Baran, küresel başarılar elde eden bir üniversite olduklarını ve geçen yıl 137 milyon dolar ihracat ve 7,5 milyar lira ciroyla ülke ekonomisine katkı sunduklarını belirtti. Gezide, öğrencilere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve MABEM öğretmenleri de eşlik etti.

“BAŞARISINA BAŞARI KATAN BİR KAMPÜS BURASI”

İYTE’nin vizyonunu ve nasıl bir üniversite olduklarını anlatan Rektör Baran, “Burası elde ettiği ciddi ulusal ve küresel başarılarla, hayallerle hedeflerini gerçekleştiren bir üniversite. İYTE’nin YKS derecelerine bakarsanız son 6 yıldır bütün bölümlerinin anlamlı derecede yükseldiğini görürsünüz. 2024 yılında dünya yüksek öğretiminin Oscar Ödülü’nü, en büyük ödülünü, liderlik ödülünü alan bir üniversitedesiniz. Bu bile arkada Ağrı Dağı kadar emeğin ve başarının olduğunu gösteren bir veri. Yine geçen sene Birleşmiş Milletler’in kurduğu Dünya Bilimler Akademisi’nin 4 yılda bir tüm dünyadan 5 kişiye verdiği ‘Bilim Diplomasisi Ödülü’nü aldık. Son 6 yılın 5’inde öğretim üyesi başına bilimsel yanında devlet üniversiteleri içinde Türkiye birincisiyiz. Araştırma üniversiteleri sıralamasında Avrupa Birliği Proje Fonu’nda Türkiye’de 2 numarayız. Hocalarımızın yüzde 70’den fazlası Amerika ve Avrupa’nın en iyi üniversitelerinden doktoralı. Geri kalan yüzde 30’luk kesimi de mutlaka Amerika’da, Avrupa’da, Uzak Asya‘da çalışmış, üretmiş hocalarımız. Öğretim üyesi kalitemiz 2023 yılında bize Avrupa Birliği’nden ‘Araştırmacı İnsan Kaynağı Mükemmeliyet Ödülü’nü getirdi. Bu ödüle sahip ODTÜ’yle beraber iki üniversiteden bir tanesiyiz. 208 üniversite arasında öğrenci memnuniyet anketlerinde 6 alt başlığın altısından da A Plus alan bir üniversiteyiz. 2023’te ve 2024’teTürkiye’de en zirvedeyiz. Türkiye birincisi ve ikincisiyiz. Her iki yılda da rektör performansında altın madalya alan bir üniversiteyiz. YKS puanları her sene anlamlı derecede artan, başarısına başarı katan bir kampüs burası” dedi.

Değişen dünyada rektörlerin, bilim insanlarının, üniversitelerin rollerinin değiştiğini ifade eden Prof. Dr. Baran, “Düşünsenize ben genetik bilimciyim, 500’den fazla bilimsel eserim var, kanser alanında çalışıyorum, aynı zamanda İYTE’nin CEO’suyum. Bu üniversite 2024’e 137 milyon dolar ihracat, 7,5 milyar dolar ciro yaptı. Bir yılda. Aynı şey hocalarımız için de geçerli. İYTE’deki hocalarımızın, asistanlarımızın, öğrencilerimizin teknoparkta şirketleri var. Dünya değişiyor gençler. Stanford Üniversitesi; hocaları, öğrencileri ve mezunlarıyla bir dünya devleti olsa dünyanın 6. büyük ekonomisi ediyor. G7’den bir ülke aşağıya düşüyor. Bir üniversitenin yarattığı değere bakar mısınız. Bizim İYTE olarak kendimizi konumlandırdığımız alan da bu. Ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sunmak” diye konuştu.